Ведущий Андрей Малахов основал собственную телекомпанию.

Об этом сообщает журнал StarHit, главным редактором которого он является.

Телекомпания получила название «ТВ Хит», она займется производством телепроектов.

Как отмечается, доля Малахова в уставном капитале компании составляет 50%, еще половина принадлежит продюсеру и медиаменеджеру Александру Митрошенкову.

«Тележурналист станет генеральным продюсером компании «ТВ Хит», а обязанности ее генерального директора будет выполнять Александра Новикова, исполнительный продюсер «Трансконтинентальной МедиаКомпании» и член Академии российского телевидения с 2007 года», — говорится в публикации.