Хельсинкская комиссия 18 октября проведет брифинг на тему урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Комиссии.

На брифинге на тему «роль США и ОБСЕ в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе” примут участие двое бывших американских сопредседателя Минской группе ОБСЕ: Кевин Каванауг и Джеймс Уорлик.

Также на мероприятии примут участия независимые эксперты, которые будут давать оценку нынешнему положению в зоне конфликта, формату Минской группы и перспективам достижения устойчивого мира.