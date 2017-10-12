Анкара обвинила Копенгаген в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН о борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ) из-за отказа датских властей выдать Турции подозреваемого в терроризме уроженца Узбекистана Иброхимжона Аспарова.

Как передает ТАСС, соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте турецкого МИД.

«Решение датских властей отклонить запрос Турции о выдаче Иброхимжона Аспарова, подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле 1 января 2017 года, является нарушением постановлений ООН о противодействии ИГ, в первую очередь, резолюции 2178 СБ ООН. Этот шаг является ударом по международным усилиям в борьбе с терроризмом», — говорится в документе.

Отмечается, что с момента принятия резолюции Анкара депортировала более пяти тысяч человек, связанных с терроризмом, а потому ожидает подобных мер и от других стран.

42-летний уроженец Узбекистана Иброхимжон Аспаров, который много лет проживал в Дании, был задержан еще в июне 2017 года. Он подозревается в том, что передал несколько единиц стрелкового оружия, включая автоматы Калашникова, выходцу из Киргизии, от которого их в свою очередь получил террорист, открывший стрельбув ночном клубе Стамбула. Сам Аспаров свою вину отрицает.