Флаги России в ее генеральном консульстве в Сан-Франциско (штат Калифорния) сняли представители американских властей.

Это подтвердил в среду корреспонденту ТАСС сотрудник Госдепартамента.

Как он заверил, эта процедура была проведена при демонстрации должного уважения к государственной символике России. Теперь снятые флаги положены на хранение в генконсульство РФ в Сан-Франциско, заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США. «Флаги на бывшей российской консульской собственности в Сан-Франциско были спущены при демонстрации должного уважения и безопасно хранятся в каждом здании», — сказал американский дипломат. Он имел в виду генеральное консульство и резиденцию генконсула в Сан-Франциско.

«Как мы и говорили [ранее], Госдепартамент США [теперь] обеспечивает безопасность этой собственности и содержит ее в исправности в соответствии со своими обязательствами», — добавил дипломат.