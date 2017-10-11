Исполнительному совету ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) не удалось избрать нового генерального директора международной структуры.

Как передает ТАСС, голосование в третьем туре, состоявшееся в среду, вновь не принесло результатов, ни один из баллотировавшихся кандидатов не получил в этом раунде необходимой поддержки.

Для избрания кандидат должен получить не менее 30 голосов из 58 возможных.

В четверг 58 стран-участниц совета вновь соберутся на заседание, чтобы провести уже четвертый тур голосования. В настоящий момент борьбу за высший пост ведут пять кандидатов — представители Катара, Египта, Франции, Китая и Ливана.