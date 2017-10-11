Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
Как сообщили изданию «Анадолу» в дипломатических источниках, стороны обсудили взаимное приостановление Турцией и США выдачи виз.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
Как сообщили изданию «Анадолу» в дипломатических источниках, стороны обсудили взаимное приостановление Турцией и США выдачи виз.
Дата: 2017/10/11 23:29
Раздел: Мир
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