Два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B, которые во вторник осуществили полеты в районе Корейского полуострова, отрабатывали нанесение ракетных ударов по сухопутным целям КНДР с морского направления. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на распространенное в среду сообщение Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Как сообщалось, во вторник вечером два американских бомбардировщика ВВС США B-1B, вылетевшие с авиабазы Андерсен на американском острове Гуам в Тихом океане, совершили подлет к Корейскому полуострову.

По имеющимся сведениям, после вылета с Гуама американские самолеты вначале подлетели к побережью Южной Кореи со стороны Японского моря, имитируя нанесение удара крылатыми ракетами по целям на востоке КНДР, а затем пересекли юг Корейского полуострова и, развернувшись над Желтым морем, повторили заход на цель с запада.

В ходе полета к Корейскому полуострову бомбардировщики сопровождали японские и южнокорейские истребители F-15.