Страны СНГ намерены наращивать обмен информацией в сфере борьбы с терроризмом и отмыванием средств.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам саммита СНГ и заседания Высшего Евразийского экономического совета.

«Условились продолжать тесную координацию по вопросам внешней политики и в области безопасности. Государства СНГ сообща противостоят угрозам распространения терроризма и экстремизма, намерены наращивать обмен информацией и опытом по линии компетентных органов, в том числе в деле противодействия легализации доходов, полученных преступным путем», — сказал Путин.