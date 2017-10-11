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В работе Facebook и Instagram по всему миру произошел сбой

В работе соцсети «Фейсбук» по всему миру произошел сбой. Об этом сообщает российский интернет-портал «Газета.ру» со ссылкой на данные портала downdetector.

Проблемы в работе сервиса отмечают пользователи из России, Украины, Азербайджана, Португалии, Франции, Польши.

Также сбой затронул жителей США и Бразилии.

Пользователи отмечают невозможность войти в аккаунт, а также сбой в работе приложения. В России некоторые пользователи столкнулись с проблемами в работе поиска, мессенджера, а также показа обновлений.

РБК со ссылкой на Financial Times также сообщает в сбоях в работе Instagram.

Дата: 2017/10/11 20:16

Раздел: Мир

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