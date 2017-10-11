Бывший президент СССР Михаил Горбачёв призвал лидеров России и США провести полноформатную встречу для обсуждения проблемы сокращения ядерных вооружений и укрепления стратегической стабильности. Об этом сообщает «Российская газета».

«Я обращаюсь к президентам России и США. Отношения между двумя странами находятся в остром кризисе. Из него надо искать выход. Для этого есть одно, испытанное средство — диалог, основанный на взаимном уважении», — заявил Горбачёв.

Он призвал подготовить и провести полноценную, полноформатную российско-американскую встречу на высшем уровне.

«Думаю, в центре внимания на такой встрече должны быть проблемы сокращения ядерных вооружений и укрепления стратегической стабильности. Ведь если система ограничения ядерного оружия рухнет — а именно к этому может привести крах Договора РСМД — последствия будут катастрофическими», — подчеркнул экс-президент СССР.

По его словам, спасение договора РСМД станет мощным сигналом для всего мира, «что крупнейшие ядерные державы понимают свою ответственность, серьёзно относятся к своим обязательствам».

«Всем станет спокойнее, а отношения между Россией и США, наконец, сдвинутся с мертвой точки», — пояснил Горбачёв.