Стала известна дата очередного визита в Азербайджан содокладчиков Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом Report заявил содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ Сезар Флорин Преда.

По его словам, визит осуществится в феврале будущего года: «В рамках визита мы встретимся с президентом Азербайджана, председатель Милли Меджлиса, министрами внутренних дел, юстиции, представителями политических партий и гражданского общества, а также азербайджанскими студентами и журналистами».

С.Ф.Преда также подчеркнул, что при подготовке связанного с Азербайджаном отчета для содокладчиков в стране были созданы все условия и они не столкнулись с какими-либо препятствиями.

Отметим, что содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ Штефан Шеннак и Сезар Флорин Преда являются соавторами отчета «Деятельность демократических институтов в Азербайджане».

На прошедших сегодня в рамках осенней сессии ПАСЕ слушаниях документ был принят. 117 депутатов поддержали его, а 18 — выступили против.