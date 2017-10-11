ПАСЕ, приняв эти имеющие специальную цель документы, подготовленные на основе субъективных суждений заинтересованных антиазербайджанских кругов, в очередной раз продемонстрировала свою предвзятую и несправедливую позицию в отношении Азербайджана.

Об этом в среду сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, комментируя принятые на осенней сессии ПАСЕ доклады на темы «Деятельность демократических институтов в Азербайджане» и «Шаги, предпринятые в сфере уважения прав человека в период председательства Азербайджана в Совете Европы».

Как сообщает «Тренд», Али Гасанов отметил, что принятие предвзятых документов, основанных на субъективных суждениях, вынуждает Азербайджан вновь пересмотреть отношения с Советом Европы.