Президент Ирана Хасан Рухани выступил на заседании Кабинета Министров.

Как сообщает АПА, президент рассказал о судьбе Всестороннего плана совместных действий, подписанного между Ираном и странами «шестерки», и возможном объявлении Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Коснувшись исполнения Всестороннего плана совместных действий по ядерной программе, Х.Рухани сказал, что соблюдение обязательств, обещаний составляет основу доверия в мире к государству: «Исламская Республика Иран ответственна и выполняет взятые на себя обязательства. Мы сдержим свое слово. Для нас это честь».

Подразумевая США, Х.Рухани сказал, что если противоположная сторона, враг, соперник нарушит свои обязательства, то это не будет поражением для Ирана. Напротив, это нужно оценивать как поражение оппонента. По его словам, в случае нарушения США соглашения, они пострадают сами: «У нас есть разные пути. Мы выберем выгодный для страны и системы вариант и продолжим свой путь без проблем».

Президент Ирана также прокомментировал вероятность включения Соединенными Штатами КСИР в список террористических организаций.

По его словам, КСИР пользуется уважением не только у иранского народа, но и у народов всего региона.

«Потому что, КСИР спас Багдад от террористов. Их любят иракские курды, потому что он защитил Эрбиль. Сирийский народ, за то, что отстоял Дамаск. Они пользуются любовью у народа Ливана, потому что выступают за независимость этой страны. КСИР всегда защищал угнетенных от террористов», — сказал он.

Рухани отметил, что у американцев есть причины злиться на КСИР.

«Ведь КСИР оказал поддержку народам Ирака, Сирии, Ливана, своими действиями сокрушил ИГ. Но американцы хотели еще 20 лет продержать ИГ в регионе, используя его в качестве марионетки», — заключил иранский лидер.