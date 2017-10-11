Россия будет принимать ответные меры на новые ограничения, которые Турция ввела в отношении российской сельхозпродукции, и не собирается подставлять «вторую щеку». Об этом заявил журналистам министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, передает ТАСС.

Турция 9 октября ввела дополнительные требования на ввоз сельхозпродукции из России. Теперь экспортеры, поставляющие нерафинированное подсолнечное масло, кукурузу, сухой горох, неошелушенный рис, жмых подсолнечника и твердую пшеницу, обязаны будут дополнительно заверять счета-фактуры.

«Мы же не на это рассчитывали, наоборот, нужно упрощать таможенный режим, поэтому если так будет идти речь, то мы будем адекватно реагировать на тот же импорт овощей, цитрусовых, мандаринов, апельсинов. Это приведет, наоборот, к обострению, а не к снятию ограничений. Мы считаем, что турецкий рынок для нас интересный, перспективный и делаем все для того, чтобы снять напряжение. И уже эти решения состоялись бы в этом году, — сказал Ткачев. — Но посмотрим, если турецкая сторона будет также придумывать новые препятствия, новые преграды, конечно, мы будем принимать адекватные меры. Вторую щеку никто подставлять не собирается».

Глава ведомства добавил, что новые ограничения Турции носят больше бюрократический характер. «Не очень понятны последние решения, они больше бюрократического характера. Для наших бизнесменов усложняются поставки зерна, нужно пройти согласительные процедуры. Это дополнительная бюрократическая нагрузка, которая ни к чему хорошему не приведет», — сказал он.