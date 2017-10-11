В Лянкяране школьники совершили аварию.

Как сообщает Report, инцидент произошел на дороге, ведущей в село Ашагы Нуведи.

Водитель автомобиля потерял управление, транспортное средство, выехав с дороги, упало в канал. В результате четверо учеников школы-лицея №6 города Лянкяран получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу.

Пострадавшие ученики: Расул Гулиев, Рауф Мамедли, Эльсеван Бахышзаде и Рашад Ибадзаде. Им по 16 лет и они ученики одного класса.

По факту ведется расследование.