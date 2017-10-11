В Сочи в среду состоялось заседание Совета глав государств СНГ в узком составе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в заседании.

Президент РФ Владимир Путин встретил главу азербайджанского государства, было сделано совместное фото президентов.

После совместного фото глав государств заседание начало свою работу.

Открывая заседание саммита СНГ, российский лидер Владимир Путин сказал, что страны СНГ имеют все возможности для запуска новых крупных взаимовыгодных проектов.

«У нас есть возможности для запуска новых крупных взаимовыгодных деловых проектов… Мы наметим пути дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках СНГ, обменяемся мнениями о том, что следует предпринять для повышения эффективности Содружества и его структур», — сказал Путин, говоря о повестке встречи лидеров.