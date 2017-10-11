Иракский суд в среду вынес постановление об аресте главы и членов высшей независимой комиссии по проведению референдума о независимости Курдистана, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иракское информационное агентство.

«Суд по расследованиям вынес постановление об аресте главы и членов комиссии, занимавшихся организацией референдума в Курдистане», — приводится в тексте заявления представителя Высшего судебного совета Ирака.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей.

Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии, пока не будут аннулированы результаты голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.