Израиль взломал сеть «Лаборатории Касперского», а потом сообщил Агентству национальной безопасности США (АНБ), что «хакерские инструменты» этой разведслужбы находятся в руках российского правительства, сообщает The Washington Post.

Как напоминает издание, в 2015 году хакеры израильского правительства обнаружили «нечто подозрительное» в компьютерах этой базирующейся в Москве компании, которая занимается вопросами кибербезопасности. Они нашли «хакерские инструменты», которые могли быть получены «только из АНБ».

Израиль сообщил о своей находке американскому агентству и встревоженные сотрудники последнего немедленно начали «поиск несанкционированного проникновения в систему», пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с данным вопросом. И, по словам этих же людей, проведённое АНБ расследование выявило, что данные инструменты находятся в руках «российского правительства».

В настоящее время «Лаборатория Касперского» находится в США под пристальным вниманием из-за подозрений в том, что продукты компании оказывали России помощь в её шпионской деятельности, говорится в статье.

В прошлом месяце Министерство внутренней безопасности США поручило федеральным агентствам удалить со своих компьютеров программное обеспечение «Лаборатории Касперского», поскольку «риск того, что российское правительство, действуя либо самостоятельно, либо в сотрудничестве с компанией Касперского, может использовать для своей выгоды доступ, предоставляемый продуктами Касперского, с целью скомпрометировать федеральные информационные системы и информацию, напрямую затрагивает национальную безопасность США».

Эта директива появилась вслед за решением управления служб общего назначения убрать «Лабораторию Касперского» из перечня одобренных продавцов. А в американском конгрессе, как сообщает The Washington Post, сейчас рассматривают вопрос о введении межведомственного запрета на продукцию этой компании.

АНБ отказалось комментировать информацию о «находке» израильской стороны.

В своём официальном заявлении российская фирма подчеркнула: «Поскольку «Лаборатория Касперского» — частная компания, у неё нет никаких неуместных связей с каким-либо правительством, в том числе России, и единственный вывод, похоже, заключается в том, что «Лаборатория Касперского» оказалась в центре геополитического противостояния».

Компания также подчеркнула, что не владеет никакой информацией о взломе со стороны Израиля.

Основатель фирмы Евгений Касперский, в свою очередь, на прошлой неделе написал в своём блоге, что антивирусная программа осуществляет поиск любых вредоносных программ.

«Мы безусловно и агрессивно выявляем и чистим вредоносные инфекции, невзирая на источник их происхождения», — подчеркнул он, дав тем самым понять, что антивирус мог отметить хакерские инструменты АНБ как вредоносные программы. Об этом информирует ИноТВ.