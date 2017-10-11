ПАСЕ в среду приняла антиазербайджанскую резолюцию.

В резолюции, озаглавленной «Функционирование демократических институтов в Азербайджане», Ассамблея выразила обеспокоенность по поводу сообщений о проблеме произвольного применения уголовного законодательства в целях ограничения свободы выражения мнений, что было подчеркнуто Комитетом министров в рамках надзора за решениями Европейского суда по правам человека.

Делегаты также высказали обеспокоенность в связи с утверждениями об ограничениях деятельности внепарламентской оппозиции и ограничений, налагаемых на свободу собраний.

Делегаты призвали Азербайджан незамедлительно обеспечить полное выполнение решений Европейского суда по правам человека, освободить политических заключенных, создать условия, позволяющие журналистам свободно выполнять свою работу, и в дальнейшем внести поправки в правовые рамки функционирования и финансирования организаций гражданского общества, с тем, чтобы привести его в полное соответствие со стандартами Совета Европы.

Накануне глава делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов жестко отреагировал на критику страны в организации.

«Мы очень хорошо знаем, какие силы стоят за вами. Вы работаете совместно с армянами. Ваша объективность может быть только мнимой», — сказал Сеидов в ответ на критику голландского депутата Питера Омтзихта.

Затем Самед Сеидов обвинил организацию в необъективности в отношении Азербайджана и проведении структурой политики двойных стандартов.

«В последнее время генеральный секретарь организации критиковал только Азербайджан. Вместо того, чтобы демонстрировать одинаковое и объективное отношение ко всем государствам-членам, он озвучивает только одну страну. Почему они проявляют к России одно отношение, чтобы вернуть ее в организацию, когда же дело доходит до нас, относятся к нам совершенно иным образом?», — вопросил он.