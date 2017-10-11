Турция надеется, что визовый кризис с США в скором времени разрешится.

Об этом, как передают турецкие СМИ, заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Махир Унал.

«Мы надеемся, что в скором времени этот вопрос решится. Визовый кризис между двумя странами не должен продолжаться, — отметил он. — Самая большая доля ответственности падает на наше министерство иностранных дел. Переговоры по этой теме продолжаются».

Кроме того, Унал не исключил, что эту тему могут обсудить и президенты двух стран Тайип Эрдоган и Дональд Трамп.