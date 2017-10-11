Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская просит генпрокурора РФ Юрия Чайку запретить деятельность общественной организации «Христианское государство», а также внести представление министру культуры Владимиру Мединскому с требованием отозвать прокатное удостоверение на фильм Алексея Учителя «Матильда».

«Сегодня мной направлен депутатский запрос генеральному прокурору России о принятии мер по запрету деятельности «Христианского государства — Святая Русь».., а также о внесении представления прокурором министру культуры РФ с требованием принять меры к устранению нарушений закона, путем отзыва прокатного удостоверения на фильм «Матильда», — написала она в соцсети «Вконтакте».

Задолго до выхода в прокат «Матильда» вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и Наталья Поклонская. Представители общественного движения «Царский крест» назвали «Матильду» «антироссийской и антирелигиозной провокацией», а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, притом что это «обычный художественный фильм».

Организация «Христианское государство — Святая Русь» разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма «Матильда». В частности, говорилось, что любой баннер или афиша фильма будут рассматривать как «желание унизить святых православной церкви». По факту угроз владельцам кинотеатров возбуждено уголовное дело, в рамках которого арестован лидер «Христианского государства» Александр Калинин. Также арестованы три его сподвижника, которым вменяют поджог машин у офиса адвоката, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя.