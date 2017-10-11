Сотрудники австралийского спецподразделения полиции три месяца выдавали себя за администраторов крупнейшего в даркнете форума педофилов Child’s Play, передает Lenta.ru.

Так полицейским удалось получить данные десятков тысяч пользователей и выйти на производителей детского порно. Спецоперация проходила после ареста основателей.

Администраторы сайта Child’s Play попались на технической безграмотности. Уроженца штата Теннеси Патрика Фальта удалось вычислить по личному почтовому ящику, к которому был привязан биткоин-кошелек, принимавший оплату за незаконный контент. К этому моменту преступник уже отбывал срок за сексуальное насилие над четырехлетней девочкой.

Личность его сообщника Бенжамина Фолкнера из штата Онтарио была раскрыта после того, как он загрузил скриншот с проблемным участком кода сайта Child’s Play на бесплатный фотохостинг и попросил консультации разработчиков.

После ареста преступники пошли на сделку со следствием и выдали властям контакты поставщиков и заказчиков нелегального контента. Теперь полицейские собираются арестовать 900 человек, замешанных не только в распространении, но и в самостоятельном изготовлении порнографии и насилии над детьми.