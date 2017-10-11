Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил российского коллегу Владимира Путина с прошедшим днем рождения и подарил щенка алабая по кличке Верный, передает РИА Новости.

«Я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день — день ангела. Поэтому я Вас от души поздравляю, желаю Вам, конечно, крепкого здоровья, успехов, всех наилучших благ», — сказал он в начале встречи.

Он отметил, что Путин очень много делает в вопросах экологии.

«У нас есть общий один друг — это единственная в мире собака алабай. И я сегодня привез с собой этого маленького алабая», — добавил он. По его словам, собаке дали кличку Верный.

После этого в зал, где проходила встреча лидеров, занесли переноску со щенком. Президент Туркменистана достал его оттуда, а затем передал Путину.

Президент Туркменистана также отметил, что двусторонним отношениям, а также контактам в рамках СНГ, придаётся большое значение.