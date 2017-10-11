Самопровозглашенные Донецкая и Луганская Народные республики планируют присоединиться к Содружеству непризнанных государств, которое известно как СНГ-2.

Вопрос присоединения к Сообществу обсуждался в «администрации главы ДНР» для «повышения легитимности» «ДНР» и «ЛНР», написал на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление», военный эксперт Дмитрий Тымчук.

«Данное образование было создано в 2000 г (в первом формате – в 1992 г), на сегодня в него входят Абхазия, Нагорный Карабах, Приднестровская Молдавская Республика и Южная Осетия. С 2008 г (после агрессии РФ против Грузии и вхождения в «СНГ-2» Абхазии и ЮО) данное формирование курируется администрацией президента РФ», — написал украинский военный эксперт.