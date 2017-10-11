Комитет Европейского парламента по вопросам иностранных дел предлагает ввести модель «Восточное партнерство плюс» для Украины, Грузии и Молдовы, с целью углубления евроинтеграции этих стран, информирует «Новости-Грузия».

Комитет накануне утвердил соответствующий проект резолюции Европарламента. «За» документ проголосовали 40 членов комитета, шестеро были «против». Европарламентарии проведут голосование по резолюции на своей ноябрьской сессии. Саммит Восточного партнерства намечен на 24 ноября в Брюсселе, сообщает пресс-служба комитета.

Проект резолюции, в частности, предполагает:

— создание целевого фонда для Украины, Грузии и Молдовы, который может сосредоточиться на частных и государственных инвестициях в социальную и экономическую инфраструктуру трех стран;

— создание модели «EAP+» для ассоциированных стран, которые достигли значительного прогресса в реформах, связанных с ЕС, чтобы они могли присоединиться к таможенному союзу, энергетическому союзу, цифровому союзу или даже Шенгенской зоне и отменить тарифы на мобильный роуминг;

— поддержка экономических реформ, направленных на постепенное упразднение монополий, ограничение роли олигархов, предупреждение отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

Проект «Восточное партнерство» был создан с целью развития интеграционных связей ЕС с Украиной, Молдовой, Грузией, Азербайджаном, Арменией и Белоруссией.