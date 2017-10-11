Снимок убитого посла России в Турции Андрея Карлова убрали из игры Batman: The Enemy Within, после чего студия Telltale принесла свои извинения.

Об этом сообщает «Би-би-си».

Карлов был убит в декабре 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Пользователи социальных сетей заметили, что фото посла, сделанного сразу после убийства, появляется в одной из сцен в игре компании Telltale о супергерое Бэтмене.

Представителям студии-разработчика игры пришлось публично извиниться и заявить о том, что противоречивая сцена была удалена со всех платформ.

«Мы сожалеем о данном инциденте и уже приняли меры, дабы поддерживать высокий стандарт качества наших продуктов», — заявил представитель компании.