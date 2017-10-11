В Баку пропал барельеф еще одному известному человеку.

Как сообщает Report, в Ясамальском районе столицы неизвестным или неизвестными украден барельеф деятелю искусств Азербайджана, композитору Гамбару Гусейнли.

Факт расследуется полицией.

Отметим, что Г. Гусейнли — автор знаменитых песен «Мои цыплята» (“Cücələrim”), «В лунном свете» (“Ay işığında”), «Если б ночи стали дольше» (“Gecələr uzanaydı”), «Первая любовь» (“İlk məhəbbət”), «Вспоминаю я» (“Düşür yadıma”), «Всего хорошего» (“Gülə-gülə”), «Это ты» (“Sən-sən”) и др.

Напомним, что в последние дни в Баку украдены барельефы нескольким знаменитостям. В распространенной МВД на прошлой неделе информации отмечается, что в отношении укравших мемориальные доски известным деятелям Азербайджана предприняты особые оперативные действия. В результате были задержаны трое. Во время расследования было установлено, что члены группировки продали металлические барельефы в пункт приема металла. В продолжение оперативных мероприятий был установлен и привлечен к ответственности владелец данного пункта.