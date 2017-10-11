Стоимость услуги по таможенному декларированию товаров в Азербайджане — одна из самых низких в мире, сказал в среду председатель Государственного таможенного комитета страны Айдын Алиев, выступая на азербайджано-германском бизнес-форуме, передает Тренд.

«Если сравнивать со странами ЕврАзЭС, то от Казахстана до Беларуси только стоимость приема документов для таможенного декларирования стоит 85 долларов, тогда как в Азербайджане стоимость электронного декларирования составляет 30 манатов. Я рад, что Азербайджан полностью перешел на электронное декларирование», — сказал Алиев.