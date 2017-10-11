По инициативе горско-еврейских меценатов в поселке Красная Слобода в Губинском районе Азербайджана откроется первый в мире музей горских евреев.

Как сообщает Eurasia Diary, об этом сообщил глава Исполнительной власти поселка Красная Слобода Песах Исаков.

По его словам, музей откроется в здании исторической синагоги «Карчоги» в Красной Слободе.

«Синагога не использовалась в советское время по своему прямому назначению, здесь тогда размещался склад сельскохозяйственной продукции. С распадом СССР здание оказалось полностью заброшенным. Так что, идея создания музея помогла нам и найти место для музея, и восстановить дом молитв.

В этом нам с самого начала огромную поддержку оказывают наши меценаты Год Нисанов, Зарах Илиев и Герман Захарьяев. Было принято решение восстановить здание синагоги в его первозданном виде и из тех же материалов, из которых ее построили в конце XIX – начале XX веков», – отметил Песах Исаков.

Он также заявил, что в подвальном этаже будут располагаться конференц-зал, небольшая библиотека и запасной фонд музея.

«Само здание синагоги построено в форме квадрата. Чтобы разместить как можно больше экспонатов, было решено сделать два яруса. Архитектура здания это позволяет – высота помещения более пяти метров, что дает возможность устроить два яруса при условии сохранения западной стены. Идея создания музея в здании синагоги подразумевала, что экспонатом номер один будет само старинное здание синагоги, и каждый посетитель сможет увидеть, как синагога выглядела раньше и какие у нас вообще были синагоги. Поэтому мы сохранили первозданный внешний вид, расположение всех окон, крышу и купол.

В музее должны быть выставлены самые разные предметы, отображающие историю горского еврейства. Быт, обычаи, обряды, одежда – все это будет представлено в музейной экспозиции. Благотворительный фонд СТМЭГИ, который занимается художественным оформлением и наполнением музея, обратился к населению с призывом приносить сохранившиеся в семьях вещи, имеющие ценность для музея. С Божьей помощью открытие музея состоится уже в следующем году», – заключил Песах Исаков.