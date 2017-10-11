В столице Грузии на центральной площади у Тбилисской ратуши произошли столкновения между полицией и активистами оппозиционных партий.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Оппозиционеры протестовали против решения властей передать компании, связанной с миллиардером Бидзиной Иванишвили, участок земли на центральной «Площади свободы».

Столкновения начались после того, как полиция отказалась пропустить в зал заседаний городского собрания депутатов парламента Грузии от оппозиционных партий.

По Конституции они могут принимать участие в заседаниях местных представительных органов с правом «совещательного голоса».

Но глава Тбилисского городского собрания объявил«закрытым» специальное заседание, на котором решался вопрос передачи компании Иванишвили земельного участка для обустройства автостоянки отеля.

Депутаты-оппозиционеры попытались прорваться через полицейское оцепление с помощью своих сторонников, но получили жесткий отпор.

При этом полиция арестовала нескольких активистов. Им вменяется административное правонарушение и грозит штраф или несколько недель тюремного заключения.

Несмотря на протесты оппозиционных депутатов, решение о передаче земельного участка утвердили, аргументируя это необходимостью создания новых рабочих мест.

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