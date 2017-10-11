В столице Грузии на центральной площади у Тбилисской ратуши произошли столкновения между полицией и активистами оппозиционных партий.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Оппозиционеры протестовали против решения властей передать компании, связанной с миллиардером Бидзиной Иванишвили, участок земли на центральной «Площади свободы».
Столкновения начались после того, как полиция отказалась пропустить в зал заседаний городского собрания депутатов парламента Грузии от оппозиционных партий.
По Конституции они могут принимать участие в заседаниях местных представительных органов с правом «совещательного голоса».
Но глава Тбилисского городского собрания объявил«закрытым» специальное заседание, на котором решался вопрос передачи компании Иванишвили земельного участка для обустройства автостоянки отеля.
Депутаты-оппозиционеры попытались прорваться через полицейское оцепление с помощью своих сторонников, но получили жесткий отпор.
При этом полиция арестовала нескольких активистов. Им вменяется административное правонарушение и грозит штраф или несколько недель тюремного заключения.
Несмотря на протесты оппозиционных депутатов, решение о передаче земельного участка утвердили, аргументируя это необходимостью создания новых рабочих мест.
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