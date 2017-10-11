Умер брат второго президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея – Алмурад Алиев.
А.Алиев скончался утром 11 октября в возрасте 83 лет после продолжительной болезни.
Дата: 2017/10/11 11:45
Раздел: Азербайджан
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