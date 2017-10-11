Три молодые палестинские женщины подали в суд на израильские авиакомпании ElAl и Arkia после того, как столкнулись с дискриминацией по национальному признаку во время досмотра в аэропорту, сообщает Al Jazeera.

Гражданки Израиля заявили, что во время досмотра перед рейсом их не просто обыскали по всему телу, а подвергли сексуальному насилию сотрудники службы безопасности аэропорта.

Унижения трех мусульманок продолжались более 2 часов, им угрожали, что не пустят на борт, если женщины не разденутся догола для тотального досмотра.

«Я не могла вымолвить ни слова. Это был полный шок. Я была совершенно обнаженной выше пояса, это причинило мне боль», — рассказала пострадавшая.

Одна из женщин во время обыска упала в обморок от стыда и стресса.

Представляющий интересы трех женщин адвокат Авни Бана уверен, что их заставили раздеваться исключительно из-за их национальности, тогда как никаких реальных подозрений в отношении этих палестинок быть не могло.