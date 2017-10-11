Сегодня, 11 октября, в Сочи будут одновременно находиться президенты Азербайджана и Армении. Там состоятся саммиты СНГ и ЕврАзЭС. Официальной информации о том, состоится ли в каком-либо формате встреча с участием президентов России, Азербайджана и Армении, на данный момент нет. В последний раз президенты Армении и Азербайджана встретились в Санкт-Петербурге в июне 2016 года. Это была трехсторонняя встреча с участием президента России.

Помощник президента России Юрий Ушаков накануне заявил, что в Сочи российский президент Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч, при этом он подчеркнул, что Путин встретится с президентами Казахстана и Узбекистана. «Не исключено и проведение других встреч, но я сообщил о тех, которые согласованы и по которым уже выделены временные параметры в расписании нашего президента», — сказал Ушаков, добавив, что не исключает «какого-то контакта на ногах по тем или иным вопросам», а также согласования отдельной встречи «по ходу» саммита.

Российские СМИ пишут, что президент России посвятит в среду рабочий день «развитию сотрудничества на постсоветском пространстве». Глава российского государства вместе с коллегами примет участие в саммитах СНГ и ЕврАзЭС.

После саммита СНГ президенты проведут заседание Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС). «Что касается повестки дня, то будет несколько по-настоящему важных вопросов, один из них — это основные направления реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года. Было принято соответствующее решение, этим решением определяются общие принципы, на основании которых будет реализовываться цифровая повестка союза», — сказал в среду Ушаков.

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Во вторник Путин уже провел отдельные переговоры с президентами Таджикистана и Молдавии Эмомали Рахмоном и Игорем Додоном. «Чрезвычайно насыщенный рабочий день [11 октября] у президента [Путина], он начнется с двух двусторонних встреч — будет двусторонняя встреча с президентом Туркмении [Гурбангулы Бердымухамедовым], после этого с президентом Узбекистана [Шавкатом Мирзиёевым]», — сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он пообещал, что по итогам двух саммитов Путин «сделает с заявлением для прессы».

На прошлой неделе выступая на открытии Шестого российско-армянского межрегионального форума и Второго Евразийского форума в Ереване, советник Путина Сергей Глазьев намекнул на скорое вступление в ЕАЭС Азербайджана.

По словам Глазьева, вступить в ЕАЭС Азербайджан может только с согласия Армении. «Евразийский экономический союз открыт для всех участников, но решение в данном случае зависит от Армении, так как оно принимается на консенсусной основе», — отметил он, добавив, что «Армения, как член ЕАЭС, может воспользоваться правом вето».

По его словам, расширение Евразийского экономического союза и интеграция всего Кавказа в Союз поможет решению трудных политических вопросов, в том числе карабахского конфликта.

«Расширение ЕАЭС – естественный процесс. Мы вместе строили российскую империю, советскую и вполне можем вместе строить свое будущее на ближайшие сто лет. Это добровольное объединение, не принуждение в отличие от Европейского союза. Если бы не американское вмешательство во внутренние дела Украины и не реинкарнация нацизма на Украине при помощи агентов ЦРУ, то Украина была бы сейчас в Евразийском союзе и имела бы не минус 30% ВВП, а плюс 10% ВВП». Далее он добавил: «Если мы хотим на Кавказе иметь мир, взаимопомощь, выгодные отношения, сотрудничество, которые позволят снять и политические проблемы, то нам надо весь Кавказ интегрировать в Евразийский экономический союз». Когда кто-то из журналистов поинтересовался, имеет ли он в виду карабахский конфликт, С.Глазьев ответил: «В том числе».

По версии советника Путина, он «уверен, что если мы сформируем единое экономическое пространство, то у нас между предприятиями, между людьми возникнет долгосрочное сотрудничество, наши деловые круги делают совместный бизнес, у нас начнёт укрепляться взаимное доверие, экономика начнет идти впереди политики. Если экономика начинает идти впереди политики, возникают дополнительные возможности для решения казалось неразрешимых политических проблем. ЕАЭС значит по меньшей мере снятие таможенных границ. Чем меньше будет у нас границ, тем больше будет возможностей для работы».