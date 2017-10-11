В правительстве Азербайджана обсуждают изменение ставок акцизного налога на импортируемые товары, заявил в среду журналистам председатель Государственного таможенного комитета страны Айдын Алиев.

По словам главы Таможенного комитета, ставка акцизного налога в Азербайджане достаточно низкая. «Табачная и алкогольная продукция, облагаемые акцизным налогом, не являются продуктами первой необходимости, и ограничивая ее импорт, мы заботимся о здоровье населения. В то же время, в Азербайджане на сегодняшний день достаточно местных предприятий, производящих табачную и алкогольную продукцию», — сказал Алиев.

Комментируя возможность повышения налогов на ввозимые автомобили, председатель комитета сказал, что после запуска Нефтчалинского автомобильного завода необходимо оценить его конкурентоспособность на рынке: «Импорт автомобилей в Азербайджан снизился. Ранее эта цифра составляла 80-100 тысяч в год. После запуска завода станет известно, препятствует ли импорт его функционированию».