В одном из магазинов в торговом центре «Садарак» произошла кража.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в магазине посуды.

Владелец магазина с помощью камеры наблюдения определил, что один из постоянных клиентов, интересующийся ценой на товар, воспользовался отсутствием продавца и забрал портмоне с большой суммой денег. Покинув магазин, неизвестный через несколько минут снова вернулся и положил портмоне на место.

Об инциденте потерпевший узнал после завершения рабочего дня.

Факт расследуется Гарадагским районным управлением полиции.