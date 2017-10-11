В Хазарском районе Баку произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

Как сообщает Report, Хасмамедова Эльвина Видади гызы на улице Нахчыванского в поселке Бузовна на автомобиле марки Hummer сбила переходившую дорогу 46-летнюю Мамедзаде Гюльнару Сиявуш гызы.

В результате удара Г. Мамедзаде получила серьезную травму. Она была доставлена в больницу вызванной водителем машиной скорой помощи. Врачи оценивают ее состояние как среднетяжелое. Полицейские на месте происшествия опросили водителя. Автомобиль отогнан на штрафную стоянку.

Факт расследуется.

Совершившая наезд Э. Хасмамедова является сотрудником журнала «Азербайджанская женщина». Пострадавшая Г. Мамедзаде – врач в одной из частных клиник.