В Баку пассажир напал на водителя автобуса.

Как передает Qafqazinfo, инцидент произошел 10 октября около 19:20 на ул. 28 Мая в автобусе номер 61 с государственным регистрационным номером 10 TH 326.

Один из пассажиров пришел в ярость из-за пробки, сломал два устройства системы Bakı Kart, после чего начал крутить руль, чем создал опасную ситуацию. В этот момент один из находящихся в салоне пассажиров упал и получил травму.

Совершивший эти действия пассажир выбежал через заднюю дверь и скрылся.

В связи с инцидентом совершено обращение в правоохранительные органы.