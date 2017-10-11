Улучшение отношений США с Турцией под вопросом после ареста сотрудника американского генконсульства в Стамбуле турецкими властями.

Как передает РИА Новости, об этом заявила на брифинге официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.

«Я считаю, что госсекретарь хотел бы улучшения отношений с Турцией, как и с другими странами. Если вы обратите внимание на Россию, это другая страна, с которой мы бы хотели наладить отношения. Но сейчас это под вопросом из-за тех действий, которое предприняло турецкое правительство», — сказала она.

По ее словам, ситуация в американо-турецких отношениях изменилась после данного инцидента. Науэрт добавила, что Тиллерсон не разговаривал с турецким коллегой в этой связи.

Она также отметила, что власти Турции должны предоставить доступ задержанного к адвокату, который до этого не был предоставлен.