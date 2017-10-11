Первый вице-премьер правительства Сербии и глава МИД Ивица Дачич во время торжественного ужина спел президенту Турции Тайипу Эрдогану песню на турецком языке.

Как передает РИА Новости, видео с выступлением Дачича во вторник вечером появилось в социальных сетях, а также опубликовано на сайтах многих сербских СМИ.

На записи можно видеть, как вице-премьер с микрофоном в руках поет песню Osman Aga вблизи стола, за которым сидят Эрдоган с супругой Эминой и сербский президент Александр Вучич с женой Тамарой. Лидеры государств, а также многочисленные присутствующие встречают выступление министра бурными аплодисментами.

Эрдоган находится в Сербии с двухдневным визитом. Известно, что на торжественном приеме, устроенном в честь Эрдогана, турецкий и сербский лидеры обменялись подарками. Вучич получил велосипед и шахматы, а Эрдогану был подарен традиционный сербский коврик «чилим».