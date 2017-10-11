В Гусаре совершено самоубийство.
Как сообщает АПА, Алтуханова Нурана Махир гызы 2000 г.р. покончила с собой, бросившись со скалы.
Причины самоубийства пока неизвестны.
По факту в районной прокуратуре проводится расследование.
В Гусаре совершено самоубийство.
Как сообщает АПА, Алтуханова Нурана Махир гызы 2000 г.р. покончила с собой, бросившись со скалы.
Причины самоубийства пока неизвестны.
По факту в районной прокуратуре проводится расследование.
Дата: 2017/10/11 9:00
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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