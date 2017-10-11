В Гусаре совершено самоубийство.

Как сообщает АПА, Алтуханова Нурана Махир гызы 2000 г.р. покончила с собой, бросившись со скалы.

Причины самоубийства пока неизвестны.

По факту в районной прокуратуре проводится расследование.