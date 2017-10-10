В рамках проекта «Роад-шоу» россиянам будут представлены туристические возможности Азербайджана, сообщает «Репорт».

В крупнейших городах России пройдут бизнес-презентации проекта «Роад-шоу», рассказывающего о туристическом потенциале Азербайджана.

Накануне компания «Tour a Vent», выполняющая функции представительства Министерства культуры и туризма Азербайджана в России, провела презентацию пилотного проекта в посольстве Азербайджана в Москве.

Компания ставит целью раскрыть возможности разнообразного туристического отдыха для россиян и призывает к сотрудничеству туристические операторы России. Руководитель «Tour a Vent» Игорь Шаулов отметил, что компания планирует рекламировать отдых в Азербайджане в первую очередь в регионах России, где информация о стране весьма скудная.

После Москвы презентации проекта пройдут в Санкт-Петербурге и Казани.

В памках проекта с презентациями выступят туристический центр «Шахдаг», отели «Qafqaz», «Absheron», «Fairmont, «Rixos», «Naftalan Qashalti» и другие.