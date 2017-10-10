На месте планируемой «башни Трампа» (Trump Tower) в Москве будет построена «башня Агаларова» (Agalarov Tower), об этом сообщил вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов.

— На территории Crocus City вместо Trump Tower я планирую построить Agalarov Tower. Это будет сделано в пределах одной человеческой жизни. С Дональдом Трампом мы никаких связей не имеем, — заявил он (цитата по «Лайфу»).

Ранее президент компании Crocus Group Араз Агаларов исключил возможность совместного с президентом США Дональдом Трампом строительства комплекса Trump Tower в Москве. Во время своей предвыборной кампании в 2016 году Трамп заявлял о намерениях построить в Москве именной небоскрёб. Однако не получил разрешения городских властей.