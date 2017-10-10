Президент Ильхам Алиев во вторник подписал указ о внесении изменений в «Положение о местных исполнительных властях», утвержденное указом Президента Азербайджана указом номер 648 от 6 июня 2012 года.

Об этом сообщает «Тренд».

Согласно указу Президента к «Положению о местных исполнительных властях» поручено добавить подпункты 3.15.13 и 3.15.14 следующего содержания:

«3.15.13. Согласно 53-му пункту закона Азербайджанской Республики «О дорожном движении», для пользователей легковых автомобилей, проживающих в домах и зданиях, расположенных вдоль автомобильных дорог с местами для парковки, согласно их обращению, выделяет бесплатные парковочные места и предоставляет индивидуальный парковочный талон».

«3.15.14. Передачу информации по индивидуальному талону обеспечивает Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних Дел Азербайджана».

«К 4.9.16-му подпункту после слова «остановка» добавить слова «площадки и парковка»

Согласно указу поручено добавить подпункт 4.15.9-1 следующего содержания:

«4.15.9-1. Предоставить Министерству внутренних дел Азербайджанской Республики согласованные предложения в связи с обеспечением мест парковки на государственных автомобильных дорогах».