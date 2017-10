Президент США Дональд Трамп ответил на обвинения американского сенатора Боба Коркера в том, что его политика ставит Америку на путь Третьей мировой войны.

— Мы были на ложном пути раньше. Если вы посмотрите на последние 25 лет, на результаты работы предыдущих администраций, то увидите, что мы были на пути к большим проблемам, проблемам, которые ранее мир не видел. Сейчас мы на правильном пути, поверьте мне, — заявил Трамп.

WATCH: President Trump responds to Sen. Corker’s WWIII comments: «We were on the wrong path before… We’re on the right path right now.» pic.twitter.com/9d92qnm1An

— NBC News (@NBCNews) 10 октября 2017 г.