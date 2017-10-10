Бывший президент СССР Михаил Горбачев сказал, что в России есть собственные «Каталонии». Об этом он заявил, отвечая на вопрос, есть ли параллели между ситуацией в Испании и событиями в Советском Союзе, выступая на презентации в книжном магазине «Москва» своей новой книги «Остаюсь оптимистом», передает «Интерфакс».

«Я не буду говорить про испанскую Каталонию. Не буду, потому что у нас много своих «Каталоний», с которыми надо еще много разбираться», — сказал Горбачев.

Он также прокомментировал слова о своей популярности на Западе, передает РИА «Новости».

Гости презентации напомнили политику распространенное мнение о том, что на Западе он более популярен.

«Но я не буду выезжать на Запад, я буду жить в России», — сказал Горбачев.

Он добавил, что его книга это «сборная солянка», в которой он вспоминает события разных лет.

«Поэтому я и говорю: сборная солянка. Вкусно, интересно — это вам еще судить, у каждого свой вкус, может, вы любите совсем другую солянку», — сказал Горбачев.