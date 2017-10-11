МИД Украины выразил возмущение в связи с предложением президента Чехии Милоша Земана, который заявил, что Россия может компенсировать Киеву потерю Крыма. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Это предложение выходит за политические рамки и является откровенным цинизмом. Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой», — говорится в сообщении.

При этом в МИД подчеркнули, что Украина «высоко ценит весомую поддержку и солидарность правительства Чехии и чешского народа, которые проявляются в конкретных делах».

Ранее глава ведомства Павел Климкин призвал оставить в покое Земана после его слов о Крыме.

10 октября президент Чехии Милош Земан назвал потерю Украиной Крыма «завершённым делом» и заявил, что Москва компенсирует Киеву полуостров.