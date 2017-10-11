«Это предложение выходит за политические рамки и является откровенным цинизмом. Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой», — говорится в сообщении.
При этом в МИД подчеркнули, что Украина «высоко ценит весомую поддержку и солидарность правительства Чехии и чешского народа, которые проявляются в конкретных делах».
Ранее глава ведомства Павел Климкин призвал оставить в покое Земана после его слов о Крыме.
10 октября президент Чехии Милош Земан назвал потерю Украиной Крыма «завершённым делом» и заявил, что Москва компенсирует Киеву полуостров.