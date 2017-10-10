Американские власти несут ответственность за визовый кризис между Анкарой и Вашингтоном. Как передает РИА Новости, об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Не мы создали эту проблему, в ней виноваты США. Если посол сам принял такое решение, что высшее руководство страны должно сразу же снять его с должности. Если мой посол такое сделает, мы его ни минуты не будем держать на этой должности. Мы не воспринимаем его (американского посла в Турции Джона Басса) как представителя США. Ни МИД, ни наши министры, ни я лично не примем его прощальные визиты», — заявил Эрдоган журналистам в ходе визита в Сербию.

По его словам, в американском генконсульстве «что-то происходит». «Если агенты FETO (организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена) работают в дипмиссиях США — это заставляет задуматься. Кто их туда взял, если не американские власти?», — добавил турецкий лидер.

Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией.

В воскресенье посольство США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Турецкое посольство ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи виз американским гражданам.