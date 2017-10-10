Азербайджан – стабильно развивающийся экономический лидер региона. Об этом, согласно информации издания «Тренд», говорится в статье об Азербайджане, опубликованной на французском интернет сайте Afrique – Asie.fr.

Интерес данная статья представляет, прежде всего, потому, что написана она французом, впервые посетившим Азербайджан. Журналист описывает увиденное объективно, без искажений.

«Кавказский регион кажется местом далеким для французов. Однако именно с этой страной Франция поддерживает отношения, уходящие в далекую историю. Не случайно, что в 2017 году Президент Азербайджана Ильхам Алиев был приглашен бывшим Президентом Франции Франсуа Олландом в Елисейский дворец. А двумя годами ранее в 2014 году Президент Франции, прибыв в Азербайджан принимал участие в открытии Французского лицея. Там же он сделал заявление, которое, позже, было увековечено у входа здания лицея: «Отношения между двумя странами являются древними»», — говорится в статье.

Автор статьи отмечает, что Азербайджан – стабильно развивающийся экономический лидер региона, который не был таковым еще каких-то тридцать лет тому назад.

«Своему развитию Азербайджан обязан также и особому географическому расположению. Богатая нефтью и газом страна, граничит с Ираном, Грузией, Турцией, Россией и Арменией. С последней Азербайджан находится в состоянии войны. В 1994-ом году Армения оккупировала Нагорно-Карабахский регион, а также прилегающие к нему районы Азербайджана. Для того чтобы не только выжить, но и процветать в окружении этих стран, Азербайджан не мог только лишь рассчитывать на свои недра. В отличие от других стран, сидящих на нефтяной игле, Азербайджан сделал выбор в направлении диверсификации экономики. И благодаря этому рискованному и неординарному ходу, сегодня Азербайджан стабильно развивается, несмотря на экономический мировой кризис. Несмотря на потраченные с 1994-го года миллиарды на войну двух стран, один миллион азербайджанских беженцев, 6000 убитых солдат, истерзанный Баку не замкнулся на этой войне, и не живет только ею, хотя Карабах остается открытой незаживающей раной. Если бы этот конфликт произошел сегодня, и если бы Россия не вмешивалась в ход войны, расклад сил и вся картина были бы другими. Несмотря на свое головокружительное развитие, представители азербайджанской власти понимали всю эфемерность настоящего момента перед испытаниями времени. В отличие от стран Персидского залива, кроме ОАЭ и Катара, Азербайджан понимал, что нужно стремиться к устойчивому развитию. Исходя не только из политических соображений, Азербайджан присоединился к Организации объединенных наций, ОБСЕ, Совету Европы, стал партнером НАТО, Организации исламского сотрудничества и Всемирного банка; но и с экономической точки зрения, в стране наблюдается рост достигший 21 процента за период с 2003 по 2007 год», — говорится в статье.

В статье отмечается, что страна вложила значительные средства в замечательный проект по строительству трубопровода, который, в конечном счете, объединит Баку-Тбилиси-Джейхан с Европой и станет достойной альтернативой российской нефти.

«К сожалению, работы в настоящее время остановлены в 12 километрах от итальянских границ по экологическим причинам. В течение долгого времени нефтяной сектор был основной движущей силой развития страны. Несмотря на то, что страна идет в ногу с ведущими нефтяными группами Каспийского моря, сегодня ситуация изменилась: Азербайджан, обладающий амбициозным видением, стремится к диверсификации своей экономики, привлечению иностранных инвесторов, поощрению и помощи в экспорте местных продуктов. Если в 2007 году на долю нефтяного сектора выпадало до 40-60 процентов экономики, в 2016 году нефтяной сектор занимал всего лишь 34-66 процентов»

Автор пишет, что агентство Азпромо – государственное образование, играющую важную роль в поддержке диверсификации экономики страны.

«Основанное в 2003-году министерством экономики Азербайджана Азпромо, оказывает прямую поддержку развитию иностранных инвестиций и экспорта. Эта организация ответственна за определение государственных и частных проектов, которые заслуживают поддержки, изучение рынков, содействие в регистрации бизнеса и лицензирования. Он поддерживает сельскохозяйственный сектор, в который вовлечены 40 процентов работающего населения страны. Благодаря усилиям Азпромо за период 2016-2017 годов Азербайджан участвует в крупнейших международных экономических форумах в России, США, Германии, Австралии или в Украине», — говорится в статье.

Также отмечается, что в Азербайджане очень динамично развивается сельское хозяйство.

«Страна известна своими продуктами, такими как орехи, помидоры, гранаты, которые экспортируются по всему миру. Вино также приобретает свою репутацию далеко за пределами Кавказа. Но это не все: страна опирается на свою тяжелую промышленность, логистику и торговлю, финансовые услуги, высокие технологии.Завоевание международных рынков осуществляется благодаря Aзпромо, и работа с каждым континентом несет в себе отличия. Европейский союз является экономическим партнером по выбору Азербайджана, даже, несмотря на все еще существующие барьеры, такие как, энергетическое партнерство 2006 года, и переговоры по соглашению об ассоциации. Россия является крупнейшим импортером не нефтяных азербайджанских товаров. Рынок США намного сложнее, потому что он очень конкурентоспособный, но Баку не сдаётся», — подчеркивается в статье.

Автор в статье пишет, что Азербайджан все чаще становится оригинальным туристическим направлением в мире.

«Баку органически вбирает в себя европейскую современность и культуру предков. С одной стороны, так называемый, Старый город (Ичеришехер) сохраняет османское наследие с наличием религиозных памятников, начиная от синагоги и заканчивая армянской церковью. С другой стороны, величайшие международные архитекторы украсили Баку уникальными футуристическими сооружениями. В качестве примера можно назвать Центр Гейдара Алиева, названный в честь отца независимой нации, созданный Заха Хадид, или Flame Towers, Fairmont Hotel. В 2016 году всемирно известный сайт Trip Advisor объявил Баку одним из 10 направлений года. В настоящее время туристы из России, Грузии и Ирана являются самыми многочисленными посетителями Азербайджана. За прошлый год из России в Азербайджан приехало 6,697,000, из Грузии — 4,405,000, а из Ирана — 232,700 посетителей. В будущем Азербайджан будет нацелен гораздо на более широкий туризм. Благодаря своему положению на границе Европы с Азией, все большое количество китайцев, японцев и индийцев стремятся посетить Азербайджан», — говорится в статье.

Особо подчеркивается, что Азербайджан является также многоязычным центром различных цивилизаций.

«Благодаря своему историческому прошлому в этой стране почти все понимают и говорят по-русски. За годы независимости, к русскому языку прибавился английский и французские языки. Хоть уже несколько лет, несмотря на неопровержимое присутствие английского языка, все больше возобновляется интерес к французскому языку. Причем настолько, что каждый год в страну организуют командировки французских учителей, и число студентов, обучающихся языку Мольера, стремительно растет», — пишет автор статьи.