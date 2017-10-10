С 6 по 14 октября в столице Узбекистана Ташкенте проходит международный медицинский конгресс — Ташкентские дни медицины. Вызывает гордость тот факт, что главным организатором и президентом международного мероприятия является президент Азербайджанского общества минимально-инвазивных и эндоскопических хирургов Азербайджана, профессор Гурбанхан Муслимов

Как сообщил корреспонденту АЗЕРТАДЖ профессор Г.Муслимов, на мероприятии в качестве референт-экспертов принимают участие около 10 профессоров из Германии, Швейцарии, Австрии и Турции, а также два эксперта-профессора из Азербайджана.

В рамках мероприятия проведены мастер-классы для более 500 врачей из Узбекистана и других стран Средней Азии. Была налажена прямая связь с врачами, и сложные операции параллельно транслировались в онлайн режиме в клиниках Узбекистана. Помимо этого, участникам конгресса были выданы международные сертификаты.

Также следует особо отметить, что на днях решением Министерства здравоохранения и Института усовершенствования врачей Узбекистана Гурбанхану Муслимову было присвоено звание почетного профессора.