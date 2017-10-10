Государственный экзаменационный центр выразил отношение к вопросу, связанному с учебником X класса «Всеобщая история».

Как сообщили в ответ на запрос АПА в центре, ГЭЦ принял участие только в оценивании варианта учебника на азербайджанском языке. Затем эти учебники были переведены на русский язык и были переданы в пользование: «Центр проводит мониторинг учебников и их оценивание до их издания. Согласно утвержденному указом президента Ильхама Алиева Положению Государственного экзаменационного центра, структура может проводить мониторинг и оценивание учебников только на основании официального запроса Министерства образования. В этом году между Министерством образования и Государственным экзаменационным центром было подписано соглашение об оценивании учебников на азербайджанском языке до их издания.

В центр были отправлены макеты учебников азербайджанской версии до издания. На нескольких макетах не указаны имена авторов. Центр участвовал только в оценивании этих учебников. Затем был выбран вариант, одобренный Министерством, и переведен на русский язык», — отмечается в ответе.

Отметим, причиной скандала в Азербайджане в связи с учебником «Всеобщая история» («Ümumi tarix») на русском языке для X классов средних школ стала неправильное изображение топонимов карты Древней Римской Империи. На карте была допущена ошибка и изображена территория «Великая Армения». Земли Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии были включены в состав сепаратистского государства.

Скандальное учебное пособие было издано под грифом Министерства образования тиражом в 7000 экземпляров. Авторами книги являются Тевеккюл Алиев, Ровшан Хатемов, Ниямеддин Гулиев, Парвиз Агаларов, Шамиль Амрахов, Фаиг Бабаев, Эльшан Гасанов, Камран Асадов и Эльнур Гусейнов.